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رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

أخبار دولية
2023-02-12 | 13:41
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رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ
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رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

أكد رئيس الهلال الاحمر السوري خالد حبوباتي في مقابلة خاصة مع الـLBCI ان المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ التي كانت تعاني من صعوبات بسبب الحصار.

وشدد حبوباتي على ان لا علاقةَ بسماح الدولة السورية بإيصال المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرتها بإدخال مساعدات لمناطق النظام، وقال إن الهلال الاحمر السوري يتعامل مع السوريين بمساواة على حد سواء.






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