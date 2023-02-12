الولايات المتحدة تعيد فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن

أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركية الأحد إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعيد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".وقالت في بيان "أغلقت هيئة الطيران المدني الفدرالية لفترة وجيزة جزءًا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن لدعم عمليات وزارة الدفاع. وأعيد فتح المجال الجوي".وتواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع (البنتاغون) التي لم ترد على التساؤلات على الفور.ويأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت موقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.وتعتقد الولايات المتحدة أن أول جسم تم اكتشافه رسميًا كان منطادا يشغّله الجيش الصيني. وهو جزء من أسطول أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في القارات الخمس لأغراض التجسس.