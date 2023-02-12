الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا

أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسمًا طائرًا آخر الأحد فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين: "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيغن أيضًا جاك بيرغمان إن الجيش الأميركي "عطل" جسمًا فوق البحيرة.ولم يصدر على الفور تأكيد من وزارة الدفاع (البنتاغون)، لكن سلوتكين قالت إنها تلقت مكالمة من الوزارة بشأن هذا الجسم الجديد.وأضافت عبر تويتر: "سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا".