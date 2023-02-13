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"الجسم" الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن

أخبار دولية
2023-02-13 | 00:13
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"الجسم" الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "الجسم" الطائر الجديد الذي تم رصده قرب بحيرة هورون أسقط بأمر من بايدن

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأحد أن "الجسم" الطائر الجديد الذي تم رصده قرب بحيرة هورون أسقط بأمر من الرئيس جو بايدن ولم يكن يشكل "تهديدا عسكريا" أرضيا. 
     
وقال المسؤول: "في إجراء احترازي وبناء على توصية من القادة العسكريين، أمر الرئيس بايدن بإسقاط الجسم المجهول"، مضيفا: "لقد قدرنا أنه لم يكن يمثل تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض" لكن كان من المحتمل أن يشكل خطرا على الطيران المدني حيث حلّق على ارتفاع ستة آلاف متر فوق ميشيغن. 

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