واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "منطاد التجسس"

البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "منطاد التجسس"



تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في 4 شباط، وفق ما أعلنت الأحد مسؤولة دفاعيّة أميركيّة، بعد أن كانت طلبات البنتاغون لإجراء حوار قد قوبلت بالرفض لأيّام عدّة.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأميركي ميليسا دالتون: "لقد أُجرِيَت اتّصالات مع جمهوريّة الصين الشعبيّة بشأن المنطاد".