غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس في غزة

غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس في غزة

شنّت اسرائيل غارات جوّية عدّة استهدفت موقعًا لحركة حماس في غزّة، وقالت اسرائيل انها استهدفت "موقعا لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزّة"، بينما أكّدت المصادر الأمنيّة لفرانس برس أنّ الغارات أسفرت عن "أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه" من دون إصابات.



وذكرت اسرائيل أنّ الغارات جاءت ردًّا على "صاروخ أطلِق من غزّة مساء السبت" واعترضته منظومة القبّة الحديد المضادّة للصواريخ.