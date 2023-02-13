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ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-13 | 04:25
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ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
ارتفعت محصلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط إلى 35 الفا و225 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.
وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (افاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 31 ألفا و634 قتيلا في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد "تتضاعف".
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