الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"

الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"

وصفت الرئاسة الأوكرانية الوضع في مدينة باخموت التي تشهد أشرس المعارك في شرق أوكرانيا بأنه "معقد" غداة إعلان جماعة فاغنر الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في المنطقة.



وأوضحت الرئاسة في تقريرها اليومي "الوضع قرب سوليدار معقد وتشهد بلدة باراسكوفييفكا قصفا وهجمات مكثفة".



كذلك، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت خلال اليوم المنصرم بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.



وقال مسؤول في قوات الاحتلال الروسية في شرق أوكرانيا إن الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين أكد الجمعة أن قوات موسكو باتت تسيطر على ثلاثة من طرق الامدادات الأوكرانية الأربعة المؤدية إلى باخموت.



وذكرت الرئاسة الأوكرانية كذلك أن الوضع "متوتر" قرب فوغليدار جنوبا حيث تشن القوات الروسية هجوما.وأوضحت الاثنين أن "الروس يستمرون في قصف متواصل للبلدات المجاورة".



في خيرسون في جنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر في عمليات قصف في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وفق المصدر نفسه.