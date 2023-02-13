أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"
أخبار دولية
2023-02-13 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"
الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"
وصفت الرئاسة الأوكرانية الوضع في مدينة باخموت التي تشهد أشرس المعارك في شرق أوكرانيا بأنه "معقد" غداة إعلان جماعة فاغنر الروسية المسلحة استيلاءها على بلدة في المنطقة.
وأوضحت الرئاسة في تقريرها اليومي "الوضع قرب سوليدار معقد وتشهد بلدة باراسكوفييفكا قصفا وهجمات مكثفة".
كذلك، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة قرب باخموت خلال اليوم المنصرم بدبابات وقذائف هاون ومدفعية.
وقال مسؤول في قوات الاحتلال الروسية في شرق أوكرانيا إن الزعيم الانفصالي دينيس بوشيلين أكد الجمعة أن قوات موسكو باتت تسيطر على ثلاثة من طرق الامدادات الأوكرانية الأربعة المؤدية إلى باخموت.
وذكرت الرئاسة الأوكرانية كذلك أن الوضع "متوتر" قرب فوغليدار جنوبا حيث تشن القوات الروسية هجوما.وأوضحت الاثنين أن "الروس يستمرون في قصف متواصل للبلدات المجاورة".
في خيرسون في جنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر في عمليات قصف في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وفق المصدر نفسه.
آخر الأخبار
أخبار دولية
اوكرانيا
روسيا
التالي
ثلاثة جرحى باعتداء بفأس في مدرسة إعدادية في كازاخستان
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-20
بوتين: الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في اوكرانيا صعب جدا
أخبار دولية
2022-12-20
بوتين: الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في اوكرانيا صعب جدا
0
أخبار دولية
2022-12-15
الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا
أخبار دولية
2022-12-15
الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا
0
أخبار دولية
2022-12-13
الكرملين: على اوكرانيا التنازل عن الاراضي التي ضمتها روسيا قبل أي محادثات سلام
أخبار دولية
2022-12-13
الكرملين: على اوكرانيا التنازل عن الاراضي التي ضمتها روسيا قبل أي محادثات سلام
0
أخبار دولية
2023-02-10
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
أخبار دولية
2023-02-10
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:41
واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني
أخبار دولية
08:41
واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني
0
أخبار دولية
08:37
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
08:37
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
07:23
4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية
أخبار دولية
07:23
4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية
0
أخبار دولية
07:00
ثلاثة جرحى باعتداء بفأس في مدرسة إعدادية في كازاخستان
أخبار دولية
07:00
ثلاثة جرحى باعتداء بفأس في مدرسة إعدادية في كازاخستان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:47
إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)
فنّ
04:47
إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)
0
فنّ
2023-02-02
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
فنّ
2023-02-02
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
0
أخبار لبنان
2023-02-12
النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة
أخبار لبنان
2023-02-12
النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة
0
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:15
اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم
أخبار لبنان
07:15
اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم
0
أخبار لبنان
06:41
الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده
أخبار لبنان
06:41
الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده
0
أخبار لبنان
06:39
وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس
أخبار لبنان
06:39
وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس
0
أخبار لبنان
06:37
اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية
أخبار لبنان
06:37
اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية
0
أخبار دولية
04:25
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
أخبار دولية
04:25
ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
02:15
نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة
أخبار لبنان
02:15
نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة
0
أخبار دولية
14:37
سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!
أخبار دولية
14:37
سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!
0
أخبار دولية
13:41
رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ
أخبار دولية
13:41
رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ
0
رياضة
13:36
إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة
رياضة
13:36
إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:09
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
2
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
3
أخبار سياسية
12:32
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
أخبار سياسية
12:32
جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
4
أخبار دولية
13:34
في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب
أخبار دولية
13:34
في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب
5
فنّ
05:26
إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)
فنّ
05:26
إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)
6
فنّ
05:06
قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟
فنّ
05:06
قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟
7
صحف اليوم
23:58
باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك
صحف اليوم
23:58
باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك
8
حال الطقس
01:34
طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ
حال الطقس
01:34
طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store