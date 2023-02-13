أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2023-02-13 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي

ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.
      
وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، إن "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية". وأضاف "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".
 
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

ستولتنبرغ

أوكرانيا

ذخائر

حلف شمال الأطلسي

LBCI التالي
"الجسم" الطائر أسقط فوق بحيرة هورون بأمر من بايدن
الجيش الأميركي يسقط "جسمًا" طائرًا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-18

ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة "أثقل وأحدث"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

ستولتنبرغ يدعو سيول إلى "تكثيف" مساعدتها لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-18

كيسنجر: الغزو الروسي يعزز محاولة أوكرانيا الانضمام الى حلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
2023-01-15

ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا "في المستقبل القريب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:09

ثلاثة قتلى وتسعة جرحى في انفجار قنبلة في بورما

LBCI
أخبار دولية
09:59

مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
08:41

واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني

LBCI
أخبار دولية
07:23

4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

تيمور جنبلاط: عقبات النكد السياسي انتهت ومعمل الكهرباء في مطمر الناعمة سيعود للعمل

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده

LBCI
أخبار لبنان
06:39

وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس

LBCI
أخبار لبنان
06:37

اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار دولية
04:25

ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار سياسية
09:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة