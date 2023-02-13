ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي

ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي



حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.



وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، إن "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية". وأضاف "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".





