مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو

قتل 19 شخصا على الأقل بينهم تسعة متطوعين في القوات المسلحة، في هجومين في بوركينا فاسو التي تشهد هجمات جهادية، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية الإثنين.





وقُتل سبعة متطوعين في هجوم الخميس في قرية ديمبو (شمال غرب)، على ما قال مسؤول في القوة المسلحة لوكالة فرانس برس.





والأحد، قتلت "مجموعة إرهابية" 12 شخصا بينهم متطوعان في يارغاتينا، القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توغو وغانا، بحسب مصادر محلية.

