ثلاثة قتلى وتسعة جرحى في انفجار قنبلة في بورما

قٌتل ثلاثة أشخاص وجُرح تسعة آخرون في انفجار قنبلة في محطة قطارات بجنوب بورما الإثنين، حسبما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة ووسائل إعلام محلية.ووقع الانفجار في محطة في مدينة نياوغلايبين بمنطقة باغو على بعد نحو 150 كلم شمال العاصمة التجارية رانغون قرابة الساعة 12,20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,50 ت غ)، وفق بيان للفريق الإعلامي للمجموعة العسكرية.ونشر الفريق صورا تظهر ركاما متناثرا في إحدى منصات المحطة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتسعة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح.وحمّل بيان المجموعة العسكرية مسؤولية الهجوم ل"قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للانقلاب، من دون تقديم أدلة على ذلك.وكثيرا ما تبادل الجيش والمجموعات المناهضة للانقلاب الاتهامات في العديد من التفجيرات التي أوقعت قتلى في الأشهر الأخيرة.ولم يصدر بيان عن القوات المناهضة للانقلاب في منطقة باغو، والتي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير ألحق أضرارا بجسر في نياوغلايبين في التاسع من شباط.وتشهد بورما اضطرابات منذ سيطر الجيش على السلطة قبل عامين. وتُسجل اشتباكات بين متمردين مناهضين للانقلاب وقوات المجموعة العسكرية الحاكمة.وفي كانون الأول أصيب 12 شخصا بجروح في انفجار على متن عبارة في رانغون.وفي تشرين الأول انفجرت قنبلتان على الأقل أمام سجن في رانغون ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 18 آخرين.وأقر قائد المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ مؤخرا بأن أكثر من ثلث البلدات الرئيسية في البلاد لا يخضع لسيطرة الجيش بشكل كامل.