هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟

في سوريا التي تجاوز فيها عدد الضحايا الأربعة آلاف قتيل، يبحث مجلس الأمن إرسال مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية.





وفيما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسل ثماني طائرات محملة بالمساعدات لسوريا، أربع منها إلى اللاذقية وأربع إلى دمشق، كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يبحث مع المسؤولين السوريين الجهود التي يمكن القيام بها لتعزيز دور المنظمة الدولية في الاستجابة للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال.