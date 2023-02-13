كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال

هذه قلعة غازي عنتاب...



معلم تاريخي لم تقو عليه الحروبُ والغزوات على مدى ألفي عام.. كان آخرُها حصار عنتاب، بين العامين 1920 و1921 إبان معركة بين الجيش الفرنسي والحركة التركية الوطنية.