القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة

تستضيف أبو ظبي القمّة العالمية للحكومات، تحت شعار إستشراف حكومات المستقبل.



وتجمع القمة الأكبر من نوعها في العالم، ممثلين عن 150 دولة، بينهم عشرون رئيس دولة وحكومة.



وتبحث القمة في ستة محاور تتوزع على عدة جلسات، تعنى بمستقبل المجتمعات، والرعاية الصحية، والمرونة الاقتصادية.



أعمال القمة التي تستمر حتى يوم الأربعاء، تحدث أمامها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي حلت بلاده ضيفة شرف على القمة.