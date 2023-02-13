مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج

من لبنان إلى كندا... بنت الـ16 سنة كريستا ماريا أبو عقل هاجرت مع عائلتها منذ نحو الـ4 سنين، بحثا عن مستقبل أفضل.