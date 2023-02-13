الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني" يستأنفان المفاوضات سعيا للتوصل إلى هدنة

استأنفت الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني"، آخر فصائل التمرّد الكبرى التي لا تزال تنشط في البلاد، الإثنين في مكسيكو المفاوضات سعيا للتوصل إلى هدنة.





وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض أوتي باتينو إن وقف إطلاق النار يجب ألا يقتصر على "تقليص المواجهة المسلّحة"، بل يجب أن يشمل "تقليص الأعمال العدائية ضد المدنيين والأنشطة غير المشروعة التي تولّد أضرارا وعنفا".





من جهته قال رئيس وفد "جيش التحرير الوطني" بابلو بلتران إن المفاوضات تُستأنف "مع تصميم على التوصل إلى سلام شامل ومستدام" عبر التزام الطرفين "هدنة موقتة وعلى مستوى الوطن".