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بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان

أخبار دولية
2023-02-13 | 15:21
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بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان
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بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان
رشّح الرئيس الأميركي جو بايدن ليزا أ.جونسون لتكون سفيرة لدى الجمهورية اللبنانية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتعمل ليزا جونسون حاليًا في مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) كنائب رئيس بالإنابة لمساعد وزير الخارجية، بحسب الوزارة.

وكان بايدن قد رشح سابقاً سفيرة لبنان الحالية دوروثي شيا لتعمل نائبة لممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ونائبة لممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وممثلة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل الانضمام مرة أخرى إلى مكافحة المخدرات، عملت ليزا جونسون كنائب قائد ومستشار للشؤون الدولية في كلية الحرب الوطنية.

وشغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في جمهورية ناميبيا من 2018 حتى 2021 وقائمة بالأعمال في جزر الباهاما ، من 2014-2017.

عضو مهني في السلك الدبلوماسي الأقدم ، درجة وزير - مستشار ، انضمت جونسون إلى السلك الدبلوماسي في عام 1992، وعملت في السفارات في لواندا ، وبريتوريا ، وبيروت ، وإسلام أباد ، وكذلك في بروكسل ، معارًا إلى مكتب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي واشنطن، شملت مهامها مديرة مكتب INL لأفريقيا والشرق الأوسط ، وكبير مستشاري جنوب ووسط آسيا في مكتب نائب الرئيس ،ومدير مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط ، ونائب مدير مكتب الشؤون الكندية، ضابط سياسي وعسكري إسرائيلي في مكتب شؤون الشرق الأدنى ، وضابط مراقب في مركز العمليات.

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