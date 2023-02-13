السودان يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمتضررين من الزلزال

أرسل السودان إلى سوريا طائرة محمّلة 30 طنّا من المساعدات للمتضررين من الزلزال، وأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتّصالا بالرئيس السوري بشار الأسد عارضا الدعم، وفق ما أعلن مسؤولون.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الإمدادات المرسلة إلى دمشق تتضمن "30 طناً من المواد الغذائية والطبية والأغطية وغيرها".



وأجرى البرهان الاتصال الهاتفي بالأسد للتعبير عن "مواساة السودان، حكومة وشعبا، للشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي السورية".



وأبقت الخرطوم على العلاقات الدبلوماسية قائمة مع دمشق على الرغم من تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا فيها في العام 2011 على خلفية الحرب الأهلية الدامية على الأراضي السورية.