البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: "لا مؤشر الى أنشطة لكائنات فضائية"

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ليس هناك أي مؤشر الى أنشطة لكائنات فضائية، بعدما أسقط الجيش الأميركي مجموعة من الاجسام الطائرة.



وقالت كارين جان بيار: "اعلم بأن هناك اسئلة وقلقا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر الى وجود كائنات فضائية او أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الاخيرة".



وأكدت أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.

