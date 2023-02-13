واشنطن: فتح سوريا معبرين جديدين "أمر جيّد" إذا كان الأسد "جديّا"

اعتبرت الولايات المتحدة أن فتح معبرين حدوديين إضافيين سيكون أمرا إيجابيا لسوريا، التي ضربها الزلزال، إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد "جدّيا" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "إذا كان النظام جديّا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري".