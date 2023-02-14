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انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا
أخبار دولية
2023-02-14 | 01:05
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انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا
انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا
انقطع التيار الكهربائي عن نصف الأراضي الكوبية الإثنين بسبب عطل طرأ على الشبكة، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء، وذلك بعد نحو خمسة أشهر على انهيار للشبكة أغرق البلاد بأسرها في العتمة.
وأعلن "الاتحاد الوطني للكهرباء" في بيان أنّ "عطلاً طرأ على شبكة الكهرباء 220 كيلو فولت" بين مدينتي سانتي سبيريتوس (وسط) ونويفيتاس ممّا "أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي بالكامل في المنطقة الشرقية الوسطى" للبلاد.
وأوضح البيان أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15.
ومنذ العام 2022 تواجه كوبا أزمة طاقة حادّة بسبب تدهور أوضاع المحطات الكهربائية الثماني في البلد، وهو ما يؤدي إلى أعطال متكررة أو توقف التغذية لإجراء الصيانة.
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