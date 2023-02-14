اليمين الإيطالي يفوز بانتخابات محلية في منطقتين مهمّتين

اليمين الإيطالي يفوز بانتخابات محلية في منطقتين مهمّتين

فاز الائتلاف الحكومي اليميني في إيطاليا بانتخابات محلية أُجريت يومي الأحد والإثنين في منطقتين مهمّتين واتّسمت بإقبال ضعيف، وفق ما أظهرت نتائج شبه نهائية.



ويتشكّل الائتلاف الحاكم من حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، و"الرابطة" المعادي للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و"فورتسا إيتاليا" (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلوسكوني.



وفاز الائتلاف في المنطقتين الأكثر تعدادًا للسكان في شبه الجزيرة وهما لومبارديا التي تقع فيها مدينة ميلانو، الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو التي تضمّ العاصمة روما.



وأظهرت نتائج شبه نهائية للفرز أنّ مرشّح اليمين في لومبارديا حاكم المنطقة المنتهية ولايته أتيليو فونتانا، وهو عضو في حزب "الرابطة"، نال 55 بالمئة من الأصوات، مقابل 34 بالمئة لمنافسه اليساري.



وفي لاتسيو، تصدّر المرشح اليميني فرانشيسكو روكا الرئيس السابق للصليب الأحمر الإيطالي، النتائج بأغلبية 53 بالمئة من الأصوات، مقابل 34 بالمئة لمرشح اليسار أليسيو داماتو مسؤول الصحة المنتهية ولايته في المدينة والذي أقرّ بهزيمته.



واتّسمت هذه الانتخابات بإقبال ضعيف، إذ بلغت نسبة المشاركة في المنطقتين 40 بالمئة.