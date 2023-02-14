طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية تهبط في سوريا لأول مرة منذ عشر سنوات

🟢 مساعدات 🇸🇦
مراسل سانا: وصول أول طائرة سعودية إلى مطار حلب الدولي تحمل 35 طناً من المساعدات الغذائية
تصوير: #رودين_علوش
----------------------------------------------------------------#StopSanctionsOnSyrians #SSOS #SYRIA #earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية pic.twitter.com/uYseK0FH0H
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 14, 2023
🟢 مساعدات 🇸🇦
مراسل سانا: وصول أول طائرة سعودية إلى مطار حلب الدولي تحمل 35 طناً من المساعدات الغذائية
تصوير: #رودين_علوش
----------------------------------------------------------------#StopSanctionsOnSyrians #SSOS #SYRIA #earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية pic.twitter.com/uYseK0FH0H