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الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-14 | 05:47
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الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا
تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف: "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".
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