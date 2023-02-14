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الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية

أخبار دولية
2023-02-14 | 06:49
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الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
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الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حدّ بعيد، إذ إن موسكو تخضع أصلًا لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا.
      
وإضافة إلى روسيا، أُدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضًا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانًا.

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