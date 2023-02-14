أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
أخبار دولية
2023-02-14 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حدّ بعيد، إذ إن موسكو تخضع أصلًا لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وإضافة إلى روسيا، أُدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضًا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانًا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
روسيا
الملاذات الضريبية
التالي
الولايات المتحدة تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني
الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:11
الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
آخر الأخبار
06:11
الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
0
أخبار دولية
2023-01-27
الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر
أخبار دولية
2023-01-27
الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر
0
أخبار دولية
2022-12-17
اتفاق بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي لتزويده بالكهرباء بمعزل من روسيا
أخبار دولية
2022-12-17
اتفاق بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي لتزويده بالكهرباء بمعزل من روسيا
0
أخبار دولية
2022-12-15
الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا
أخبار دولية
2022-12-15
الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:01
ستولتنبرغ لا يستبعد انضمام السويد وفنلندا لحلف الشمال الاطلسي بشكل منفصل
أخبار دولية
10:01
ستولتنبرغ لا يستبعد انضمام السويد وفنلندا لحلف الشمال الاطلسي بشكل منفصل
0
أخبار دولية
09:58
الجمهورية نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
أخبار دولية
09:58
الجمهورية نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
0
أخبار دولية
09:22
دخول أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الى شمال سوريا
أخبار دولية
09:22
دخول أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الى شمال سوريا
0
أخبار دولية
09:14
الأمم المتحدة تدين "تفاقم القمع" في تونس
أخبار دولية
09:14
الأمم المتحدة تدين "تفاقم القمع" في تونس
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2023-02-12
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
أخبار لبنان
2023-02-12
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
0
اسرار
01:57
أسرار الصحف 14-2-2023
اسرار
01:57
أسرار الصحف 14-2-2023
0
أخبار دولية
07:01
الولايات المتحدة تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني
أخبار دولية
07:01
الولايات المتحدة تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:09
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
08:09
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
0
أخبار لبنان
07:57
احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
07:57
احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
0
أخبار لبنان
06:23
نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا
أخبار لبنان
06:23
نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا
0
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
0
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
2
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
4
اقتصاد
07:33
ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
اقتصاد
07:33
ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
5
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
6
حال الطقس
01:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
8
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store