طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب...

هي مشاهد وثقتها قناة الاخبارية السورية للحظة وصول طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمطارِ حلب..



طائرة تحط في مطار يقع تحت سيطرة حكومة الاسد بعدما قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ اكثر من عشرِ سنوات.