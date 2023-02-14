مولدافيا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا

شركة طيران مولدوفا الوطنية : مولدافيا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا



أعلنت شركة طيران مولدوفا الوطنية أن مولدافيا أغلقت مجالها الجوي مؤقتًا الثلاثاء متحدثة عن "أسباب أمنية" من دون مزيد من التفاصيل وسط توتر بين الجمهورية السوفياتية السابقة وموسكو.



وأعلنت شركة طيران مولدوفا على حسابها على فيسبوك عن وقف الرحلات الجوية بقولها "الركاب الأعزاء، مجال مولدوفيا الجوي مغلق حاليًا".