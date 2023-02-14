وزراء خارجية خمس قوى غربية يعبّرون عن معارضة بلادهم "القوية" لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية

أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما ببناء آلاف المستوطنات.



وعارض الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأميركي "بشدّة" هذه الإجراءات أحادية الجانب "التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".