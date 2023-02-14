دخول أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الى شمال سوريا

أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة الى شمال سوريا



دخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عند النقطة الحدودية.



وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف فرانس برس أنها تحمل "مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد".