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الجمهورية نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
أخبار دولية
2023-02-14 | 09:58
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الجمهورية نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في مقطع فيديو توجت فيه إلى مؤيديها :"أنا مرشحة رئاسية".
وكان يُتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي البالغة 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ووعدت مؤيديها "بإعلان خاص" في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.
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