بكين تدعو واشنطن إلى التحقيق بشأن مناطيد حلقت فوق الصين

بكين تدعو واشنطن إلى التحقيق بشأن مناطيد حلقت فوق الصين

دعت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل بشأن ما وصفته بالتوغل المتكرر لمناطيد أميركية في مجالها الجوي.



وتوترت العلاقات الثنائية بين البلدين بعدما دمرت طائرة مقاتلة أميركية في الرابع من شباط منطادًا صينيًا كان يحلق فوق الأراضي الأميركية على علو شاهق.



وأكدت واشنطن أنه جهاز تجسس كان يراقب قواعد عسكرية أميركية.



من جهتها، أعلنت بكين أنه منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث وخصوصًا للأرصاد الجوية.



ومنذ ذلك الحين، أسقط عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا، بحسب واشنطن. ولم تعرف بعد طبيعة هذه الأجهزة ولأي جهة تعود.