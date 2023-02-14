تقرير أميركي: إحتجاز روسيا آلاف الأطفال قد يرقى إلى جريمة حرب

تقرير أميركي: إحتجاز روسيا آلاف الأطفال قد يرقى إلى جريمة حرب

تحتجز روسيا أكثر من ستة آلف طفل من أوكرانيا في مخيمات بهدف إعادة تثقيفهم في إجراءات قد تشكل جريمة حرب، بحسب دراسة أميركية.



ومنذ بدء الحرب قبل نحو عام، ينقل أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم أربعة أشهر إلى 43 معسكرًا في أنحاء روسيا، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وسيبيريا، من أجل "التعليم الوطني والمتعلق بالجيش الموالي لروسيا"، وفق التقرير الصادر عن مركز ييل للأبحاث والممول من وزارة الخارجية الأميركية.



وقال ناثانيل ريموند، الباحث في ييل، إن روسيا "تنتهك بشكل واضح" إتفاقية جنيف الرابعة حول معاملة المدنيين خلال الحرب، معتبرًا التقرير بمثابة "إنذار كبير" شبيه بالإشعارات الأميركية العامة المتعلقة بخطف أطفال.



وأكد أمام الصحافيين أن "الأفعال الروسية في بعض الحالات قد ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".



وطالب التقرير بهيئة محايدة يسمح لها بالوصول إلى المعسكرات وبأن توقف روسيا على الفور إجراءات تبني أطفال أوكرانيين.