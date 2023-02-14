إلغاء زيارة مثيرة للجدل لحاكم إقليم شينجيانغ إلى بريطانيا

أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى إلغاء زيارة تثير جدلًا لحاكم إقليم شينجيانغ الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية ممارسات في حق أقلية الأويغور المسلمة إلى المملكة المتحدة.وكان من المقرر أن يزور إركين تونياز هذا الأسبوع بريطانيا للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية في خطوة أثارت غضب برلمانيين بريطانيين.لكن متحدثًا بإسم الخارجية البريطانية قال الثلاثاء: "بلغنا أن حاكم شينجيانغ ألغى زيارته إلى المملكة المتحدة".وأضاف المتحدث: "ستواصل حكومة المملكة المتحدة إغتنام كل الفرص للتحرك ضد إنتهاكات الصين غير المقبولة لحقوق الإنسان".