زيلينسكي: الوضع "صعب للغاية" في شرق أوكرانيا

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى وضع "صعب للغاية" في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حققت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصًا قرب باخموت.وقال الرئيس في مداخلته المسائية اليومية عبر الفيديو: "الوضع على خط الجبهة، خصوصًا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبًا للغاية. إنها حرفيًا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".