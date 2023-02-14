غوتيريش: إرتفاع مستوى البحار يهدد بنزوح جماعي

غوتيريش: إرتفاع مستوى البحار يهدد بنزوح جماعي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء من خطر حدوث نزوح جماعي جراء إرتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب إرتفاع درجة حرارة الأرض، داعيًا إلى "سد ثغرات" القانون الدولي وخصوصًا بالنسبة للاجئين.



وقال أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن: "الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض".



وأضاف أن "مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد".



وأشار إلى أننا "سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها على نحو غير مسبوق".