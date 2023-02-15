مقاتلتان أميركيتان تعترضان أربع طائرات روسية قرب آلاسكا

هل خرقت الطائرات الروسية الاجواء الدولية؟

اعترضت مقاتلتان أميركيتان أربع طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي للولايات المتّحدة فوق آلاسكا، بحسب قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد).



وأوضحت "نوراد" في بيان أن هذا الاعتراض "الروتيني" للطائرات الروسية الأربع، وبينها قاذفة ثقيلة من طراز تو-95 ومقاتلة من طراز سو-35، حدث يوم الإثنين.



وأكّد البيان أنّ الطائرات الروسية ظلّت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي.



وذكّرت نوراد بأنّ هذه الطلعات الروسية "تحدث بشكل منتظم ولا تمثّل تهديداً أو تُعتبر نشاطاً استفزازياً".