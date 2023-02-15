مولدافيا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لأسباب "أمنية"

أعلنت مولدافيا إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه موقتا بسبب رصد "جسم طائر يشبه منطادا للأرصاد الجوية" على خلفية توتر مع روسيا.



وكانت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة عند أبواب أوكرانيا أعلنت ظهر الثلاثاء قرارها الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية.



وذكرت وسائل الاعلام المحلية حينها أن "أسبابا أمنية" تقف وراء القرار من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وفي بيان نشر مساء، أوضحت مديرية الطيران المدني أنها "تلقت تقريرا مفاده أن جسما صغيرا مجهولا رُصد".



وأضافت: "نظرا لظروف الطقس والعجز عن تعقب الجسم وتحديد هويته ومسار رحلته" أغلق المجال الجوي احترازا. وأعيد فتحه عند الساعة 14,46 (12,46) ما أن زال الخطر.