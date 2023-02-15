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روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
أخبار دولية
2023-02-15 | 00:29
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روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
وزارة الخارجية: روسيا لا تشكل تهديدا لأمن جمهورية مولدافيا
نفت روسيا اتهامات مولدافيا بالتآمر لإطاحة القيادة الموالية لأوروبا في كيشيناو بمساعدة مخربين.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "مثل هذه المزاعم لا أساس لها".
وكانت رئيسة مولدافيا مايا ساندو اتهمت روسيا الاثنين بالتخطيط لإطاحة حكومتها، بينما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي أن كييف "رصدت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدافيا".
واتهمت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء كييف بالسعي إلى تأليب مولدافيا ضد روسيا واتهمت سلطات كيشيناو بمعاداة روسيا. وقالت: "خلافا للدول الغربية وأوكرانيا، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لمولدافيا ودول أخرى في العالم".
وأكدت الوزارة الروسية أن "روسيا لا تشكل تهديدا لأمن جمهورية مولدافيا"، مشددة على أن "العلاقات المستقرة والودية" مع روسيا يمكن أن تفيد مولدافيا.
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