مقتل بريطاني في أوكرانيا

أعلنت المملكة المتّحدة أنّ أحد مواطنيها قُتل في أوكرانيا، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في هذا البلد منذ بدأت الحرب الروسية-الاوكرانية.



وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعم أسرة مواطن بريطاني قضى في أوكرانيا، ونتواصل مع السلطات المحليّة".



ومن بين هؤلاء كريستوفر باري وأندرو باغشو اللذان قُتلا أثناء محاولتهما إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار التي شهدت مواجهات عنيفة بداية كانون الثاني وتعرضت لتدمير كبير خلّفه القصف.



وقالت السلطات الأوكرانية يومها إنّه تمّ العثور على جثّتيهما في إطار تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.



ومنذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، سافر إلى اوكرانيا عدد من البريطانيين للقتال في صفوف القوات الأوكرانية أو المشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية.