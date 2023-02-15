الأمم المتحدة تطلب 5,6 مليارات دولار للمساعدة الانسانية في أوكرانيا

طلبت الأمم المتحدة مبلغ 5,6 مليارات دولار لتلبية الحاجات الإنسانية لنحو 11,1 مليون شخص في أوكرانيا و4,2 ملايين لاجئ والمجتمعات المضيفة في أوروبا.



وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: "بعد قرابة السنة تستمر الحرب بحصد القتلى والحاق الدمار والنزوح يوميا وعلى نطاق هائل".