73 مهاجرا فقدوا و"قضوا على الأرجح" قبالة سواحل ليبيا

رجحت الأمم المتحدة أن يكون عشرات المهاجرين قضوا في انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا مع العثور على سبعة ناجين فقط حتى الآن.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: "ما لا يقل عن 73 مهاجرا فقدوا ويرجح أن يكونوا قضوا إثر انقلاب مركب قبالة سواحل ليبيا أمس".