رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها

رئيسة الوزراء الاسكتلندية: أعلم أن الوقت قد حان الآن للاستقالة

أكّدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن اليوم، استقالتها المفاجئة، معلنة إجراء انتخابات لاستبدالها كقائدة للحزب الوطني الاسكتلندي.



ورغم استبعادها، قبل أقلّ من شهر احتمال استقالتها، قالت لصحافيين: "في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن" للاستقالة.