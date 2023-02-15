تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت بسبب عطل معلوماتي لدى لوفتهانزا

أعلن مطار فرانكفورت أنه علق هبوط معظم الطائرات بعد أن أرغمت شركة لوفتهانزا الجوية الألمانية على إلغاء عشرات الرحلات بسبب عطل معلوماتي.



وقال المطار: "لم تهبط أي طائرة في مطار فرانكفورت" لبعض الوقت صباح اليوم، مشيرا الى أن "عمليات هبوط معزولة تجري الآن مجددا".