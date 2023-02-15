محصلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 41 ألفا

تجاوزت محصلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، في اليوم العاشر على الكارثة.



ويُحصي البلدان حجم خسائر الزلزال المادية والبشرية، الذي وقع فجر 6 شباط، وتجاوز عدد ضحاياه في تركيا 35 ألفا وفي سوريا 5800.