أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
11
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
11
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفوضية الأوروبية: لعقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية
أخبار دولية
2023-02-15 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المفوضية الأوروبية: لعقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية
اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء عقوبات جديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو وتستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية على وقع الحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنها تأمل بأن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامنا مع الذكرى الأولى للغزو في 24 شباط.
وأفادت "نستهدف منتجات صناعية عديدة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة"، مشيرة إلى "منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات".
وذكرت بأن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّن إلكتروني إضافي "يمكن استخدامه في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات".
وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني يزوّد روسيا بمسيّرات شاهد".
وأضافت: "لذلك، نضيف حاليا سبعة كيانات إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج. باتت الكيانات حاليا تخضع لحظر كامل على بيع المواد الحساسة لروسيا".
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدأت هجومها على أوكرانيا في شباط
الماضي.
واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية.
لكن دبلوماسيين في التكتل أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضا تجميد أصول مئة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات.
وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل "المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة والدعاية والمعلومات المضللة".
وتابع: "نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
المفوضية الأوروبية
روسيا
إيران
مسيرات
التالي
طلبية أميركية بأكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لحساب كييف
غوتيريش: إرتفاع مستوى البحار يهدد بنزوح جماعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-06
كندا تحقق في كيفية وصول قطع منتجة لديها إلى مسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا
أخبار دولية
2022-12-06
كندا تحقق في كيفية وصول قطع منتجة لديها إلى مسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا
0
أخبار دولية
2022-12-02
كندا تفرض عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بإرسال مسيّرات إلى روسيا
أخبار دولية
2022-12-02
كندا تفرض عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بإرسال مسيّرات إلى روسيا
0
أخبار دولية
00:29
روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
أخبار دولية
00:29
روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
0
أخبار دولية
15:39
تقرير أميركي: إحتجاز روسيا آلاف الأطفال قد يرقى إلى جريمة حرب
أخبار دولية
15:39
تقرير أميركي: إحتجاز روسيا آلاف الأطفال قد يرقى إلى جريمة حرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:53
سلام بين أرمينيا وتركيا بعد الزلزال...
أخبار دولية
09:53
سلام بين أرمينيا وتركيا بعد الزلزال...
0
أخبار دولية
07:19
محصلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 41 ألفا
أخبار دولية
07:19
محصلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 41 ألفا
0
أخبار دولية
06:37
تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت بسبب عطل معلوماتي لدى لوفتهانزا
أخبار دولية
06:37
تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت بسبب عطل معلوماتي لدى لوفتهانزا
0
أخبار دولية
06:32
رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها
أخبار دولية
06:32
رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:25
توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها
أخبار لبنان
11:25
توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها
0
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
0
اخبار البرامج
04:36
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
اخبار البرامج
04:36
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
0
أخبار سياسية
09:07
سعر جديد لربطة الخبز..
أخبار سياسية
09:07
سعر جديد لربطة الخبز..
بالفيديو
d-none hideMe
0
فنّ
07:59
لبنان يودّع الكاتب السينمائي والتلفزيوني مروان نجار
فنّ
07:59
لبنان يودّع الكاتب السينمائي والتلفزيوني مروان نجار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
اضراب المصارف مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:59
اضراب المصارف مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
0
أخبار لبنان
07:09
تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت
أخبار لبنان
07:09
تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت
0
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
0
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
0
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
0
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
2
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
3
أخبار سياسية
09:07
سعر جديد لربطة الخبز..
أخبار سياسية
09:07
سعر جديد لربطة الخبز..
4
امن وقضاء
09:11
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...
امن وقضاء
09:11
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...
5
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
6
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
7
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
8
حال الطقس
00:06
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
حال الطقس
00:06
مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store