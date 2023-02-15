أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفوضية الأوروبية: لعقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية

أخبار دولية
2023-02-15 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفوضية الأوروبية: لعقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المفوضية الأوروبية: لعقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيّرات الإيرانية

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء عقوبات جديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو وتستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية على وقع الحرب في أوكرانيا.
 
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنها تأمل بأن توافق الدول الأعضاء الـ27  في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامنا مع الذكرى الأولى للغزو في 24 شباط.
 
وأفادت "نستهدف منتجات صناعية عديدة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة"، مشيرة إلى "منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات".
 
وذكرت بأن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّن إلكتروني إضافي "يمكن استخدامه في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات".
     
وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني يزوّد روسيا بمسيّرات شاهد".
     
وأضافت: "لذلك، نضيف حاليا سبعة كيانات إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج. باتت الكيانات حاليا تخضع لحظر كامل على بيع المواد الحساسة لروسيا".
     
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدأت هجومها على أوكرانيا في شباط 
الماضي.
 
واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية.
     
لكن دبلوماسيين في التكتل أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضا تجميد أصول مئة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات.
 
وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل "المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة والدعاية والمعلومات المضللة".
     
وتابع: "نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

المفوضية الأوروبية

روسيا

إيران

مسيرات

LBCI التالي
طلبية أميركية بأكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لحساب كييف
غوتيريش: إرتفاع مستوى البحار يهدد بنزوح جماعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-06

كندا تحقق في كيفية وصول قطع منتجة لديها إلى مسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-02

كندا تفرض عقوبات على شركة إيرانية متّهمة بإرسال مسيّرات إلى روسيا

LBCI
أخبار دولية
00:29

روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا

LBCI
أخبار دولية
15:39

تقرير أميركي: إحتجاز روسيا آلاف الأطفال قد يرقى إلى جريمة حرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:53

سلام بين أرمينيا وتركيا بعد الزلزال...

LBCI
أخبار دولية
07:19

محصلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 41 ألفا

LBCI
أخبار دولية
06:37

تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت بسبب عطل معلوماتي لدى لوفتهانزا

LBCI
أخبار دولية
06:32

رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:25

توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها

LBCI
أخبار سياسية
12:33

معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

LBCI
اخبار البرامج
04:36

روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!

LBCI
أخبار سياسية
09:07

سعر جديد لربطة الخبز..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:59

لبنان يودّع الكاتب السينمائي والتلفزيوني مروان نجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

اضراب المصارف مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

LBCI
أخبار لبنان
07:09

تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي

LBCI
رياضة
13:52

متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:45

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:00

العثور على جثة الياس حداد في تركيا

LBCI
اقتصاد
02:15

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...

LBCI
أخبار سياسية
09:07

سعر جديد لربطة الخبز..

LBCI
امن وقضاء
09:11

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:33

معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

LBCI
أخبار دولية
13:45

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

LBCI
حال الطقس
00:06

مرتفع جوي يرافقنا... هل تتساقط الامطار والثلوج؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة