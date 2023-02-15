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في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

قلبها النابض لم يخذلها في اليوم العاشر على وقوع الزلزال.



امراة تركية انتشلت حية من تحت أنقاض مبنى في مدينة كهرمان مرعش بجنوب البلاد، بعد رصد صوتها تحت الانقاض. مدينة شهدت ايضا على مفاجاة اخرى، بانتشال شقيقين تركيين احياء، اما سر بقائهما على قيد الحياة، فهو تناولهما مكملات غذائية لكمال الاجسام وشربهما لبولهما .