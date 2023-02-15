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في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام
أخبار دولية
2023-02-15 | 13:39
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في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام
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في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام
في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام
في اليوم العاشر بعد الزلزال أخرجت جثة الياس الحداد من تحت ركام فندق اوزهان في أنطاكية. كانت عيون العائلة والاصدقاء تتجه نحو عمل البعثة اللبنانية وال 13 متطوعا الذين وصلوا الى تركيا يوم الثلثاء.
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