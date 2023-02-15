مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب..

سيتم إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب في مطار ميونيخ الجمعة بسبب إضراب طاقم الأرض وطاقم الأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.وقال المطار في بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".