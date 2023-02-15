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أوكرانيا تعلن إسقاط "مناطيد روسية" فوق كييف

أخبار دولية
2023-02-15 | 13:01
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أوكرانيا تعلن إسقاط &quot;مناطيد روسية&quot; فوق كييف
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أوكرانيا تعلن إسقاط "مناطيد روسية" فوق كييف

أوكرانيا تعلن إسقاط "مناطيد روسية" فوق كييف

أعلنت أوكرانيا الأربعاء إسقاط عدد من "المناطيد" التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف.
  
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية "وفق المعلومات الأولية، تمّ رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف... إنها عبارة عن مناطيد تتحرّك تحت تأثير الرياح".
 
وأضاف المصدر ذاته "من الممكن أنّ تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدّات التجسّس"، مؤكداً أنّ "معظم" المناطيد أُسقطت.

وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف أنّ السلطات ستقوم بجمع حطام هذه الأجسام الطائرة لتحليلها للاشتباه بأنّ روسيا أرسلتها لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتحديد مواقعها.

وفي وقت سابق، قدّر سلاح الجو الأوكراني بأنّ الروس كانوا يحاولون دفع القوات الأوكرانية إلى "إهدار مواردها، بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه الأجسام التي لا تكلّف شيئاً تقريباً". 

وقال متحدث باسم القوات الجوية إنّه "عبارة عن منطاد عادي مملوء بالغاز... وفيه عاكس ورادار متّصلان بخيط". وأضاف "لكنّه لا يزال هدفاً جوياً وأنظمة الدفاع الجوي مجبرة على الرد". 
    
ولم تعلّق موسكو على هذه التصريحات على الفور.

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