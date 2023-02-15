بلينكن يزور تركيا الأحد بعد مؤتمر ميونيخ للأمن

بلينكن يزور تركيا الأحد بعد مؤتمر ميونيخ للأمن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى تركيا الأحد بعد الزلزال المدمر الذي تضررت منه سوريا كذلك للوقوف على جهود الإغاثة.



وسيبدأ بلينكن هذه الجولة الخميس من ألمانيا حيث سيشارك يومي الجمعة والسبت في مؤتمر ميونيخ الأمني الذي سيخصص إلى حد كبير للجهود الحربية لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، بالإضافة إلى التنافس بين القوتين العظميين الأميركية والصينية.